Con estos memes se burlan de la decoración navideña de Melania Trump

La primera dama de Estados Unidos presentó la decoración navideña de la Casa Blanca y los usuarios de redes no esperaron para mostrar sus impresiones.

Melania Trump fue la encargada de prender el espíritu navideño y darle color a los diferentes espacios de la Casa Blanca, que todos los años inaugura la temporada de fin de año con un evento.

The decorations are up! @WhiteHouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season! pic.twitter.com/d6ZuyeFvrw — Melania Trump (@FLOTUS) 27 de noviembre de 2017

Uno de los espacios más comentados fue un pasillo de la residencia, en el que Melania Trump instaló grandes ramas invernales que guían a los invitados al gran árbol de Navidad.

Para los usuarios de redes esta decoración más que navideña, parece aterradora y tenebrosa, y por eso salieron al paso con sus mejores memes sobre el lugar.

Estos son algunos de los que vimos:

I wasn’t sure whether Melania’s White House Christmas decorations were more Pan’s Labyrinth, It, or Stranger Things, so I combined them all. pic.twitter.com/FKkcVHcxlM — Parker Molloy (@ParkerMolloy) 27 de noviembre de 2017

Melania deciding to add dementors to the White House Christmas decorations was a nice touch. pic.twitter.com/BviKcHKUk3 — Nick Jack Pappas (@Pappiness) 28 de noviembre de 2017

I photoshopped Jack Skellington into Melania’s Christmas decor and honestly I like it now. pic.twitter.com/hqx1QYBGhI — Jesse McLaren (@McJesse) 27 de noviembre de 2017