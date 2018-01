En videos quedó la caída de un meteorito en ciudad de Estados Unidos

El hecho se registró a las afueras de Detroit (Michigan) y varios ciudadanos lo registraron en videos que compartieron en las redes sociales.

La caída del meteorito, que generó un fogonazo de luz, provocó también un pequeño temblor de intensidad 2 en la escala de Richter, según reportan agencias y medios internacionales.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) confirmó la caída, que causó conmoción en el lugar.

Te dejamos algunos videos que circulan en la red.

The U.S. Geological Survey confirms that a meteor blew up over the Detroit area tonight, with enough force to register as a 2.0 earthquake. pic.twitter.com/bk8nqcSo7m

— 89.1 WEMU (@WEMU891) 17 de enero de 2018