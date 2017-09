El coqueteo de Maluma a Belinda tras su ruptura con Criss Angel

Tras conocerse hace algunos días la noticia del final de la relación sentimental entre Belinda y el ilusionista Criss Angel, muchos de los que parecían andar tras la hermosa modelo mexicana, estarían aprovechando la ruptura.

Entre los pretendientes estaría Maluma, quien se manifestó con un agraciado y cariñoso mensaje, a través de la red social Twitter, hacia la cantante, justo unos días después de que ella diera por finalizada su relación sentimental.

“¿Qué hay de tu vida Beli? Estás muy linda como siempre. Beso y abrazo, ¡se te quiere mucho mi reina! @belindapop”, escribió el exitoso artista colombiano.

Cabe mencionar que no es la primera vez que éstas estrellas de la música son relacionadas más allá de una simple amistad. En 2014, Maluma dijo en una entrevista con Variety: “Belinda, lo digo abiertamente, no somos novios, pero es una de las mujeres más hermosas que yo he visto en mi vida”.

Pero el ‘Pretty Boy’ no ha sido el único artista que se ha manifestado con Belinda. Según se conoció por redes sociales, el atleta mexicano, Rommel Pacheco, también le mandó un mensaje directo a través de Twitter: “¿Amigos creen que tenga alguna posibilidad ahí? Te mando un beso (con emoji) Belinda“.

Los pretendientes parecen caerle del cielo a la hermosa artista mexicana, quien en las últimas horas confirmó que estará viajando a Chiapas y Oaxaca para ayudar a los damnificados del terremoto del pasado 7 de septiembre.