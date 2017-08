El cambio de imagen del Álgebra de Baldor causa todo tipo de memes en redes sociales

El ‘Álgebra de Baldor’ se caracterizaba por su icónica portada en donde aparecía Al-Jurismi, un matemático y astrónomo, considerado el padre del álgebra e introductor del sistema de numeración denominado arábigo.

Varias personas, hasta ahora, se enteran de que Baldor no es el personaje que aparece en la portada… y muchos se preguntan ¿por qué? La respuesta es sencilla. El autor de este libro es Aurelio Baldor de la Vega, un matemático cubano que se inspiró en esta figura histórica.

Así lo explica la siguiente imagen:

Hemos vivido engañados¡Baldor no es Baldor! 😱El rostro de la portada del libro no es quien muchos creen(pero sí merece estar ahí)

Volviendo al tema, en los últimos días apareció un nuevo diseño de la famosa ‘Álgebra de Baldor’ publicado por la Editorial Patria en donde se ve una total renovación de colores y detalles en la portada que hacen ver al personaje principal más actual.

(MIRA TAMBIÉN: Obi-Wan Kenobi protagonizará el próximo spin-off de ‘Star Wars’)

La reedición del famoso libro causó revuelo en redes sociales en donde los memes y los chistes sobre su cambio de apariencia no se hicieron esperar. ¿Cómo crees que se ve?

Si no me quisiste cuando estaba así, no me busques cuando esté así… #baldor pic.twitter.com/7s9nvvxlx3

— Luis Acvs' (@luis_acvs) August 16, 2017