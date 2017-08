Ariadna Gutiérrez pide que oren por su padre

Diosito….🙏🏼❤️😔cuando piensas que todo marcha bien y que no podrías pedirle más a la vida porque te ha llenado de tantas bendiciones y de vivencias maravillosas llega ese día….el día al que todos le huimos y que cree que pueda llegar jamás. Papito mío, lo que más quiero en la vida❤️estamos todos contigo en esta nueva etapa que acaba de comenzar pero con la ayuda de Dios va a terminar de una forma positiva🙏🏼les pido a todos que oren mucho por el… mi familia y yo necesitamos de sus oraciones en estos momentos🙏🏼 pido también prudencia en esta etapa difícil que llega a nuestra familia. Mucho amor para todos ❤️

