Actriz de cine para adultos hace propuesta indecente al Tino Asprilla

A través de su cuenta de Twitter, la actriz porno colombiana, Amaranta Hank, les preguntó a sus seguidores cuál sería el resultado si hiciera un video de este tipo con el ex delantero de la selección Colombia, Faustino Asprilla.

En el sugestivo tuit, la también escritora y periodista, quien se estrenó apenas este año en la industria del porno, mencionó la cuenta oficial del Tino, por lo cual podría esperarse alguna respuesta de parte del exfutbolista.

¿Cómo quedaría un video porno con @TinoasprillaH? — Amaranta Hank (@AmarantaHank) September 11, 2017

Aunque Asprilla aún no se ha pronunciado y el tuit, en sí, no es una propuesta oficial, la actriz colombiana ya suma una gran cantidad de comentarios, en su mayoría jocosos, sobre su particular insinuación.

No es la primera vez que el astro colombiano aparece relacionado con la industria del entretenimiento para adultos. Una productora colombiana le había ofrecido, hace cuatro años, 20 millones de pesos por trabajar como actor porno durante una semana.

En su momento Andrea García, directora de la productora que entonces hizo la propuesta, resaltó las cualidades del Tino para hacer parte de la industria porno por la mentalidad abierta que éste mostró al posar desnudo para una famosa revista colombiana en el año 2007. El exdeportista tomó la insinuación de García y su equipo con humor, pero la rechazó.