En el 2014 se conoció el primer video de Roberto en el que interpretó "Las botas de charro", la grabación fue publicada en la plataforma de Youtube, sin embargo fue hasta ahora con ese video que corrió en redes sociales, que el imitador de Vicente Fernández alcanzó la fama.

Roberto Valenzuela ya ha interpretado todos los éxitos de "Chente", además se considera un gran artista: “Yo soy un artista reconocido a nivel mundial, como pordiosero o como sea, pero no como ratero o asaltante, ni como secuestrante, porque yo no secuestro, no robo, soy el artista de la calle”.