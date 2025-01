Vive la magia de los 90 en 'I Love 90's'

Se prepara para su edición más épica de I LOVE 90’s, la experiencia que ha hecho bailar, cantar y llorar a más de 35,000 personas.

Este homenaje a la mejor década del siglo pasado es mucho más que una fiesta: es un viaje audiovisual único que revive los momentos más icónicos de nuestra infancia y juventud. Solo los verdaderos niños de los 90 saben lo que era esperar a las 4 p.m. para ver Tentaciones, llevar un jugo Piti en la lonchera y sintonizar los 10 más pedidos para ver si salía nuestro video favorito.

I LOVE 90’s es para nosotros, los que crecimos gritando El Santo Cachón, bailando Hit Me Baby One More Time, pogueando con Killing in the Name Of y llorando a gritos con Inevitable.

Este viaje en el tiempo solo sucede dos veces al año, y cada edición es una explosión de emociones y recuerdos que nos transporta a una década inolvidable.

Además de sus icónicas fiestas en Medellín y Bogotá, Peppersoul ha logrado construir una comunidad de más de 185,000 seguidores en Instagram y 63,000 en TikTok, donde diariamente nos regalan frases más colombianas que la arepa y videos que superan el millón y medio de visualizaciones.

Con su estilo gráfico único y un tono de comunicación auténtico, Peppersoul ha convertido la nostalgia en un movimiento que trasciende generaciones. Su equipo de creativos y artistas logra capturar la esencia de los 90 con contenido que no solo nos hace reír, sino también llorar, mientras buscamos unos extintos Potines en las tiendas de barrio.