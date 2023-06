Niña se volvió viral al cantar 'Acróstico' de Shakira junto a su papá: más de uno se derritió de amor

La pequeña se hizo viral y hasta Shakira la posteó en sus historias de Instagram.

Se trata de 'Acróstico', que fue lanzado, hace un mes y ya cuenta con más de 150 millones de visualizaciones. Además, se encuentra en la posición número siete de los videos musicales en YouTube. Ha sido todo un gran éxito a nivel mundial, pero al parecer, a Piqué no le habría gustado la aparición de sus hijos en el video.

La canción le ha llegado a todos al corazón, tanto así que, el reconocido periodista Cristián Sánchez, subió un video con su hija cantando con todo el sentimiento dicha canción.

El video se viralizó en segundos y hasta Shakira lo mostró en sus redes sociales, porque fue un momento muy cautivador y más de uno quedó impresionado con su ternura.

La pequeña estaba sentada en el carro, en las piernas de su padre. El video cautivó a todos y más de uno se quedó pensando también en la forma en que la niña estaba acomodada sobre su papá. Dijeron que muy tierno todo, pero no les gustaba la manera en la que estaba ella sentada.

"Todo muy bonito menos la niña sentada así", "Lo más bello un papá dándole complicidad a su hija", "ella será una persona muy sana en su adultez", "Yo tengo 30 años y aún me siento en las piernas de mi papá", "Su canción favorita, la amo", "La niña solo muestra señales de comodidad con su padre", "Cuando no hay malas intenciones, no se piensa esas cosas en fin", "Es que me muero con esa cantante", entre otros.