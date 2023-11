Zelda tendrá su propia película tras el éxito de Mario Bros

La colaboración entre Nintendo y Sony Pictures Entertainment para este proyecto es particularmente emocionante. Sony Pictures ha estado involucrado en la adaptación de videojuegos al cine en el pasado, y su amplia experiencia en este campo promete ofrecer una película de alta calidad. Además, el director Wes Ball, conocido por su trabajo en la saga de 'El Corredor del Laberinto', está al mando, lo que agrega aún más emoción y expectativas al proyecto.

Aunque aún no se han revelado detalles específicos, como el elenco o la fecha de estreno, esta noticia es sin duda una bendición para los fanáticos de 'The Legend of Zelda'. Con la fama y el legado de la franquicia, es probable que esta película sea uno de los eventos más esperados en la industria del cine.