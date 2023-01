[Video] Tiburón sonrió para una foto, mientras una buceadora lo estaba grabando

En la descripción del video, la mujer escribió, "tiene una sonrisa permanente y le gusta frotarse la nariz".

Dicho animal es un tiburón galano o Limón, el cual puede llegar a medir 3 metros. De igual forma, esta especie es una de las más amigables con los humanos, pues hasta día de hoy no se le conocen víctimas.

A pesar de esto, el estar cerca a este gran pez causó miedo en cientos de personas, quienes dejaron algunos comentarios al respecto por lo sucedido. "Es iguaaal que el de buscando a nemo", "yo veo eso y me da un ataque", "Me sonrie así y me orino", fueron algunos de los más destacados.

A continuación el curioso video: