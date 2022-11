[Video] La forma de un hombre de llevar a sus dos 'amiguitas' en la moto causa polémica

Las opiniones están dividas, hay quienes critican o aplauden su actuar.

Sin embargo, conducir una moto es una práctica de altísimo riesgo dado que se ven muchas imprudencias. Precisamente, este fin de semana se viralizó un video en Cali, ciudad donde hay altas cifras de accidentalidad, en el que se evidencia la imprudencia y falta de conciencia.

Y es que según un informe del Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2022 murieron 80 motociclista en incidentes de tránsito, lo que debería llevar a tomar estas imprudencias muy en serio.

En el video, que se grabó en la calle 16 con 98 en el semáforo de Jardín Plaza de la capital del Valle del Cauca, se ve como un sujeto en motocicleta lleva a dos mujeres de una forma bastante particular.

Además, el conductor no lleva puesto el casco. Una de las mujeres va en el puesto de atrás, y la otra, como evidentemente no cabe, va sobre las piernas del joven. Aunque es una acción muy peligrosa, en el video se ve que poco les importa y van felices.

De acuerdo con las normas de tránsito las motocicletas no deben transportar más de un acompañante, el cual debe ubicarse siempre detrás del conductor. Además, no llevar casco mientras se circula o que no esté debidamente certificado, acarrea una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (S.M.L.D.V.).

A continuación el video: