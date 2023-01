[Video] Joven se enfureció porque le tocó pagar 'miti miti' en su primera cita

Pagar por mitad siempre ha hecho mella entre las parejas.

El hecho ocurrió en México y fue grabado por un joven, quien expresó que tendría una primera salida con una mujer que, después de insistir, aceptó salir con él. No obstante, planeó llevarla a un lujoso restaurante y al final, pedirle que pagara su parte de la cuenta.

En las imágenes, el joven hace una pausa para ir al baño y mostrarse nervioso por lo que iba a hacer, pues aseguró que en una primera cita, quien debía pagar la cuenta era quien había hecho la invitación (en este caso él), pero quería ver la reacción de la joven ante la petición de hacer una contribución a la cuenta.

“Por fin logré salir con la chica que me gusta, pero ¿quién tiene que pagar todo? ¿Ella o yo o mitad y mitad?”, empieza preguntando el joven en su red social.

“Estoy un poco nervioso porque es algo que nunca he hecho y que creo que no está bien, creo que si tú invitas a salir a una niña, creo que debes tratarla como una dama y ser bien atento y si tú la estás invitando tú pagar, sino mejor no la invites o invitarla a algo que puedas tú costear, pero nunca lo he hecho entonces estoy nervioso.”, continuó diciendo.

Finalmente, cuando llegó la hora de pagar, el joven pide 1972 pesos mexicanos a su cita para completar el costo de la factura, lo que termina enfureciéndola.

“O sea cómo, te tendría que poner 2.000 pesos” responde la joven, indignada ante la propuesta y luego reclamando “Es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, aparte el servicio. Eso no se hace, es lo mínimo que deberías hacer”.

Después de que la joven, enojada, dice irse, el hombre termina diciendo que todo se trata de una broma y se ofrece a pagar toda la cuenta. Finalmente, se muestran amorosos y él admite que quien invita es quien debe pagar la invitación.

No obstante, el hecho ha dividido las opiniones entre los usuarios de redes sociales, quienes han asegurado que no está mal dividir las cuentas en una primera cita.