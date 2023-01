Video: hombre que perdió sus 4 perritos por culpa de una aerolínea los encontró

Joao Paulo de Costa fue era el hombre angustiado por sus perritos.

Un final feliz tuvo la historia de un hombre que rompió en llanto cuando se enteró de que la aerolínea en la que viajaba había extraviado a sus cuatro perros, en medio de una escala en Turquía.

El video en el que el hombre llora desconsoladamente, conmovió a miles de usuarios, al punto de que todos querían saber qué había pasado con esta historia.

Le puede interesar: Perrito acompaña a su dueña que es recolectora de basura en su labor ¡Tiene uniforme y todo!

El sujeto fue identificado como Joao Paulo de Costa y publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que aseguraba que ya había encontrado a sus fieles amigos.

“Podemos ver claramente el despropósito y el descuido que le hicieron a mis hijos, nuestras mascotas de cuatro patas no merecen este trato, no pueden ser tratadas como maletas u objetos”, escribió el sujeto en la publicación, mientras alzaba a sus mascotas.



“El propósito de este video nunca fue viralizarse (ni siquiera me di cuenta de que me filmaron, pero se volvió viral) todo esto solo sirvió para que todos observarán como suelen tratar el traslado aéreo de nuestros perros, terminé perdiendo contacto con ellos en el aeropuerto de mi conexión con Turquía, gracias a Dios y a la Policía nos las arreglamos y los encontramos. No podemos aceptar este tipo de trato nunca. Todo salió bien, pero ¿y si no fuera así? ¡Déjalo!”, añadió.

Cabe recordar que el vuelo partió desde Filipinas hasta Turquía, donde tuvieron una escala de conexión, pero el segundo vuelo, finalmente, fue cancelado, por lo que se acercó al punto de atención para recibir información sobre los caninos.

Lea también: Una cerdita, dos perros y un loro: las mascotas que Karol G presumió en redes

Los colaboradores de la aerolínea no tenían idea dónde estaban los perros, por lo que el sujeto entró en desespero.

La historia tuvo un final feliz, por lo que le agradeció a Dios y a las autoridades que sus perros estuvieran sanos y salvos.