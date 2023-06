Video: Abeja fue salvada de perder la vida ahogada ¡Otra de su enjambre la ayudó!

El valor de la amistad demostrado en un corto video.

Una vez más la amistad en el reino animal queda comprobada, pues cabe resaltar que aún en pleno siglo XXI, hay quienes aseguran que los animales no sienten o tan siquiera piensan.

En el video que se esta haciendo viral en redes sociales, se puede observar a una abeja luchando por su vida, esto después de caer en un diminuto pozo de agua.

Alrededor de ella hay otras de su especie, no obstante, no es mucho lo que puedan hacer, pues la abeja esta boca arriba y no puede movilizarse y aunque se observa que pelea con todas sus fuerzas por cambiar su destino fatal, su tiempo de vida empieza a disminuirse.