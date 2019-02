View this post on Instagram

A un día de San Valentín quiero obsequiarles a todos ustedes como muestra de agradecimiento y con la intención de que el amor se expanda mucho más, la meditación guiada para desbloquear y activar el Chakra Anahatha o Chakra Corazón. Lo único que espero a cambio es que puedas encontrar mil y un propósito para amarte y así poder amar. La forma de recibirlo es a través de correo electrónico, luego lo podrás descargar y escuchar cuantas veces lo desees. Ve a los mensajes directos o en el link de mi bio encuentras mi contacto de WhatsApp, por esa vía me haces llegar tu correo electrónico con tu nombre y listo es todo lo que necesitas para recibir la meditación. Recuerda hacerme llegar tu correo de esta forma para resguardar tú seguridad y datos. #regalo #meditacion #anahatha #corazon #obsequio #amor #compartir #inspirar #lilibienestar #chakras #sanvalentin #felicidad #amar #expresar #bienestar