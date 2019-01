¿Ves el gato? Esta es la nueva ilusión óptica que causa furor en las redes 

Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas más usadas para poner a prueba a los internautas. Esta vez una nueva ilusión óptica causa conmoción y reta a los usuarios en la web.

Se trata de una imagen que contiene barras blancas y negras, y oculta la figura de un gato.

Fue la ingeniera en nanotecnología, Michelle Dickinson, la que publicó la imagen en Twitter, que ya acumula más de tres mil ‘Me gusta’ y cientos de retuits y comentarios.

Lee también: Así han cambiado varias celebridades en 10 años

Aunque muchos lograron ver el gato, otros han expresado que no ven nada. Y el truco, según la usuaria, es sacudir la cabeza para poder ver la figura oculta.

“Solo puedes ver esta ilusión óptica si sacudes tu cabeza”, escribió en su publicación.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t

— Dr Michelle Dickinson (@medickinson) January 10, 2019