¿Van a sacar Apu de Los Simpson? La verdad de esta ‘noticia’

El primero es que esos medios citan como fuente una entrevista de Adi Shankar con ‘IndieWire’ y aseguran, de forma errada, que él es productor de ‘Los Simpson’.

Basta, por ejemplo, consultar la Internet Movie Database (IMDb) para comprobar que Shankar no tiene relación alguna con la serie animada ni aparece la lista de sus productores, donde sí están James L. Brooks, Matt Groening y Sam Simon, entre otros.

Adi Shankar sí es productor, pero del programa animado de Netflix ‘Castlevania’, cuya segunda temporada se estrenó este viernes, y de la serie web ‘Judge Dredd: Superfiend’.

Él sí habló con ‘IndieWire’ sobre Apu y ‘Los Simpson’. En la entrevista, aseguró que había escuchado “de personas que trabajan para el programa” que la serie estaba “eliminando al personaje”.

Según él, sus fuentes son una persona que trabaja directamente con Matt Groening, creador de ‘Los Simpson, y otras dos que laboran en la serie.

Shankar, además, le afirmó a ‘IndieWire’ que Apu será eliminado para “evitar la controversia”.

De acuerdo con ese medio, Fox (productora de ’Los Simpson’) respondió que Apu apareció en un capítulo del pasado 14 de octubre, titulado ‘My Way or the Highway to Heaven’ (‘Mi camino o la carretera al cielo’).

Sin embargo, y esta es la segunda cosa que pone en duda la versión de Shankar, Matt Groening ha defendido al personaje en respuesta a las críticas que le hicieron en el documental ‘Mi problema con Apu’.

El documental muestra los cuestionamientos del comediante Hari Kondabolu (estadounidense de origen indio) a los estereotipos étnicos que representa Apu.

Kondabolu, por ejemplo, critica que la voz del personaje la haga Hank Azaria, un hombre blanco estadounidense, pues no suena como un hombre indio de verdad, sino como “un tipo blanco haciendo la imitación de un tipo blanco (que está) burlándose de mi padre”, dice el comediante.

“Me encanta el personaje, y me hace sentir mal que haga sentir mal a otras personas”, dijo Groening, en julio de 2018, al New York Times, y agregó que, sin embargo, la discusión sobre Apu ya está “contaminada”.

“Amo el personaje y odiaría que se fuera. Lamento que ‘Los Simpson’ sea criticada por tener un personaje indio, porque por nuestra extraordinaria popularidad esperaría que otras personas lo hicieran (…) He estado en India dos veces y he hablado de ‘Los Simpson’ frente al público. Por esa razón esto me tomó por sorpresa”, añadió el creador de la serie en ese momento.

Así que, en ese sentido, hasta el momento lo que se sabe es que Groening defiende a Apu.