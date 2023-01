La mujer se paró en la raya y es viral en redes sociales.

Por medio de redes sociales se han dado a conocer casos en los que algunas personas pelean por algunos inconvenientes en algunos locales comerciales y hacen defender sus derechos. Uno de estos se hizo viral hace algunos días, en el que una mujer peleó por un plato que aparentemente no le habían entregado.

El caso se hizo conocido por TikTok, en donde el usuario @cristiangomez929 publicó un video en el que una mujer estaba peleando por unas papas que no le habrían traído los meseros de Andrés Carne de Res, ubicado en Chía, Cundinamarca.

“Me da mis papas. Yo no me estoy robando nada. Me está diciendo que yo no pedí unas papas. Me las da, me las da”, decía en medio de la desesperación.

Mientras tanto, el personal de seguridad acudió a la barra donde sucedió el caso e intentaba calmarla.

El video, que ya cuenta con más de 500 mil vistas, tiene varias reacciones de algunos internautas que escribieron por lo sucedido. “Uno con hambre es capaz de todo…”, “no la juzgo porque cuando me da hambre o me quitan una papita puedo ser yo”, “¿dónde es? Necesito probar esas papas”, dijeron algunas personas.