Top de los cinco olores que no le gustan a los gatos, ¿lo sabías?

Los gatos se han convertido en una de las mascotas favoritas de los hogares colombianos.

Los gatos se han convertido en una de las mascotas favoritas de los hogares colombianos, pero muchos todavía no han logrado comprender a estos felinos, y es que en realidad estos animales perciben el mundo de manera muy diferente.

No se puede decir exactamente por qué un gato reacciona de cierta manera a un olor específico; ya que, no hay mucha investigación científica sobre esto. Sin embargo, los expertos coinciden en que es importante identificar los olores que estresan a los gatos y tratar de mantenerlos alejados de ellos.