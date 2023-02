Top 5 de los mejores destinos para pedir matrimonio ¡Qué viva el romance!

1. Key West, Florida, Estados Unidos

The Reach Key West, Curio Collection by Hilton ofrece una opción íntima con la experiencia ‘Tide to Table’, que permite a los comensales disfrutar de una cena junto al mar, en la única playa privada de arena natural de Key West. Los comensales pueden hacer un brindis con vino espumoso y deleitarse con un menú degustación de seis platos del chef que puede incluir ostras y caviar, vieiras con alcachofas de inspiración latina y estofado de rana con mariscos locales, así como vinos variados para maridar.

El ambiente playero y la hermosa vista al océano de esta locación se convierten en una combinación ideal para un momento muy romántico.