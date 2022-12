Tips para bajar de peso saludablemente: que la dieta no te atormente la vida

Dejar de comer o una rutina de ejercicios como para desmayarse no son los esfuerzos extremos que debes hacer para bajar de peso.

“¿Por qué no logro bajar de peso si estoy a dieta?”, es una de las preguntas que se hacen tanto hombres como mujeres, de todas las edades, cuando no obtienen las medidas deseadas, a pesar, de evitar comer aquellos alimentos que tanto nos gustan, pero que no aportan a dicho objetivo.