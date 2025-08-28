Tras una exitosa gira por España, que los llevó a más de 15 ciudades y dejando un capítulo inolvidable en la historia de su carrera artística, la banda colombiana TIMØ continúa brillando en la escena internacional. Este recorrido no sólo consolida su creciente popularidad en territorio europeo, sino también la poderosa conexión que han construido con su público.



Ahora, Andy, Alejo y Pepa sorprenden con dos anuncios históricos y emocionantes para TIMØ: Han sido confirmados como parte del lineup de Lollapalooza Argentina 2026 y del Festival Estéreo Picnic del 2026 de Bogotá, Colombia, reafirmando su lugar como una de las bandas más prometedoras e influyentes del Pop latino en la región.



Con este logro, TIMØ se convierte en la agrupación colombiana más joven en llegar al escenario de Lollapalooza Argentina, un hito que los ubica junto a grandes artistas nacionales que han marcado la historia del festival en ediciones pasadas como: Bomba Estéreo, Feid y J Balvin, quienes abrieron camino llevando el sonido colombiano a uno de los festivales más destacados de la región.



El anuncio también confirma su participación en el Festival Estéreo Picnic 2026, en Bogotá, Colombia donde han asistido varios de los artistas más importantes de talla internacional como Foster The People, Incubus, Thirty Seconds To Mars, The Chemical Brothers, entre otros. Después de 2 años, este será un regreso muy especial a los escenarios de su ciudad natal, el lugar que los vio crecer como artistas y convertirse en la gran banda que hoy tiene miles de fanáticos.



“Como banda colombiana, nos sentimos responsables de la calidad de show que deseamos darle a nuestra ciudad, regresar de esta manera es un sueño porque en estos escenarios han estado algunos de nuestros mayores ídolos... desde ya estamos creando el show que queremos regalarle a Bogotá”.

Al sumarse al cartel de Lollapalooza Argentina 2026, TIMØ ingresa a la lista de artistas colombianos que han brillado en escenarios internacionales de gran prestigio, reafirmando el impacto del talento nacional.



Después de sus más recientes lanzamientos,“Vino Rosé”, “Karma”, “Traguita” junto al colombiano Juan Duque y “Ese Verano (Que Sí, Que No)” con el español Nil Moliner, y ahora con estos dos importantes anuncios, TIMØ escribe un nuevo capítulo en la historia de la música colombiana, demostrando que el futuro está en manos de artistas talentosos que están listos para conquistar el mundo.