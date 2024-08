ACEPTACIÓN

Alimentos Polar Colombia S.A.S. (en adelante, “Alimentos Polar”), pone a disposición del público los siguientes Términos y Condiciones, bajo los cuales se desarrollará la actividad promocional de la actividad “CARAVANAS ATÚN Y PASTAS P.A.N” (en adelante, la “Actividad”). La persona que desee participar en la Actividad (en adelante, el “Participante”) reconoce y acepta que el desarrollo y realización de ésta se sujetará única y exclusivamente a los mismos, y deberá cumplir la totalidad de los términos y condiciones de la Actividad.

Al hacer parte de la Actividad, el participante acepta quedar obligado por los presentes términos y condiciones y por las reglas y decisiones adoptadas por Alimentos Polar, o quien éste designe, las cuales tendrán carácter definitivo y vinculante respecto de todos los asuntos relacionados con la Actividad. Si el Participante no está de acuerdo con los presentes términos y condiciones, no puede ni debe participar en la Actividad y está en pleno derecho de no hacerlo.

Se hace del conocimiento de todos los interesados que durante la vigencia de la Actividad y para cualquier asunto relacionado con la misma, inclusive después de terminada su vigencia, el presente documento es el único medio oficial de información, por lo que no será válida ninguna reclamación basada en documento o comunicación alguna que no sea el presente.

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD

La Actividad se realizará en los siguientes días:

29 de agosto de 2024 31 de agosto de 2024 5 de septiembre de 2024 7 de septiembre de 2024

Todos los detalles de la actividad están contenidos en el siguiente documento: