Xbox incursiona en belleza con línea de esmaltes y premiará a compradores

Los usuarios podrán aprovechar los beneficios en Halo Infinite y y Forza Horion 5.

Los colores disponibles son: “Quest for Quartz, Pixel Dust, Heart and Con-soul, The Pass is Always Greener, Sage Simulation, You Had Me at Halo, Racing for Pinks, Suzi is My Avatar, Trading Paint, Can’t CTRL Me, Achievement Unlocked y N00berry”.

Por medio de TikTok e Instagram, la compañía de pintauñas rifará controles inalámbricos de Xbox que están inspirados en los colores de sus nuevos productos. Estos fueron bautizados como “Achievement Unlocked”, “Racing for Pinks” y “Can’t CTRL Me”, y llegarán en color lila, rosado y azul respectivamente.