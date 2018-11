Apple habría tomado una determinación que no emocionaría a los usuarios que recibieron con entusiasmo la llegada de los stickers a WhatsApp, opción que ya estaba presente en Messenger y Telegram. La marca eliminará los paquetes de ‘pegatinas’ de la App Store y prohibirá la subida de nuevos paquetes de calcomanías.

De acuerdo con un reporte de WaBetaInfo, portal especializado en filtrar información sobre novedades y actualizaciones para WhatsApp, la determinación de Apple se debe a que estos packs de stickers están incumpliendo las políticas de la App Store.

La llegada de los stickers a WhatsApp abrió la posibilidad de que los usuarios de la app puedan descargar nuevos paquetes de calcomanías, los cuales deben ser descargados a través de aplicaciones de terceros.

Cabe destacar que los stickers de WhatsApp operan de una manera diferente a los que ofrecen otras aplicaciones como Facebook Messenger o Telegram. Puesto que los usuarios tienen disponibles una serie de calcomanías que se suben directamente a la aplicación.

En el caso de WhatsApp, si el usuario desea ampliar la variedad de stickers es necesario instalar aplicaciones de calcomanías que ofrecen paquetes creados por desarrolladores externos a WhatsApp.

WABetaInfo informó a través de Twitter que uno de los argumentos de Apple para eliminar los paquetes de stickers radica en que existen varias aplicaciones que operan de manera similar, requieren que WhatsApp esté instalado. Según las políticas de la App Store, las aplicaciones publicadas en esa plataforma deben funcionar sin la necesidad de la instalación de otras apps.

Apple is reporting that all WhatsApp Stickers are violating their guidelines. The main reasons:

1) There are too much apps with similar behavior.

2) It requires WA to be installed. Apps should not require another apps.

3) The design of these apps is the same. https://t.co/L86KCYeSBV

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 18 de noviembre de 2018