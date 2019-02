WhatsApp presenta una actualización para controlar el gasto de datos

WhatsApp reveló que se viene una nueva actualización para su aplicación móvil. Se trata de una interfaz que permite saber cuál ha sido el consumo de datos en los diferentes servicios que ofrece la aplicación: envió de fotos, audios, videos, documentos, stickers, llamadas y videollamadas.

Si bien la aplicación ya tiene una sección en donde especifica esto, la interfaz será mucho más gráfica y por ello se podrá tener una mejor lectura de estos datos.

Cabe destacar que esta interfaz también permite saber el número de datos gastados o consumidos cuando se hace la copia de seguridad de las conversaciones de WhatsApp o se postean estados, sean videos o fotos.

También el fin de semana pasado, casi a la par del anuncio, WhatsApp celebró los 10 años de funcionamiento.

WhatsApp fue lanzada el 24 de febrero de 20o9 y su fundador es Jan Koum, un emigrante ucraniano que llegó en la década de los noventa a Estados Unidos; algunas fuentes aseguran que no sabía hablar ni una palabra de inglés a su llegada a ese país.

Koum había sido anteriormente el director del equipo de operaciones de plataforma de ‘Yahoo!’ y el antiguo jefe del equipo de ingenieros de Brian Acton.8

We're back 👋 and today we're celebrating our 10 year anniversary! Stay tuned for more. #10YearsofWhatsApp pic.twitter.com/mSDnRRUivi

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) February 25, 2019