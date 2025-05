Desde este mes, WhatsApp inicia un proceso de desactivación progresiva para dispositivos que operan con versiones antiguas de Android e iOS. Esta decisión responde a su política de actualizaciones técnicas, centrada en mantener la seguridad de la plataforma y garantizar la compatibilidad con nuevas funciones.

A partir de mayo de 2025, la aplicación de mensajería dejará de ser funcional en teléfonos que no tengan Android 6.0 o superior, o iOS 15 en adelante. Esto significa que los dispositivos con versiones anteriores perderán la capacidad de enviar o recibir mensajes, acceder a actualizaciones, o utilizar herramientas de seguridad como la verificación en dos pasos.

Razones técnicas detrás de la actualización

WhatsApp ha explicado que los sistemas operativos desactualizados no solo presentan riesgos de seguridad, sino que también limitan el desempeño general del servicio. Muchos de estos sistemas ya no reciben parches de seguridad por parte de sus fabricantes y no pueden ejecutar funciones clave implementadas en los últimos años.

Entre estas funciones se encuentran:

Autenticación en dos pasos

Mensajes temporales y de autodestrucción

Mejoras en cifrado de extremo a extremo

Actualizaciones de rendimiento y estabilidad

Estos avances requieren tecnologías que solo están disponibles en versiones recientes de Android e iOS, lo que hace inviable mantener el soporte en dispositivos más antiguos.

Cómo saber si su celular es compatible con WhatsApp La aplicación aún podría funcionar por un breve periodo en algunos de los dispositivos afectados, pero de forma inestable y sin posibilidad de recibir soporte técnico. Para evitar interrupciones, WhatsApp recomienda verificar la versión del sistema operativo instalada en el teléfono. En dispositivos Android: Ingrese a 'Ajustes'. Seleccione 'Acerca del teléfono' o 'Información del dispositivo'. Busque la opción 'Versión de Android'. En iPhone: Vaya a 'Configuración'. Toque 'General' y luego 'Información'. Revise el apartado 'Versión del software'. Si la versión es menor a Android 6.0 o iOS 15, el dispositivo ya no es compatible con WhatsApp.