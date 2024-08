Hasta el miércoles 14 de agosto, la PlayStation Store ofrecerá una serie de descuentos en varios juegos, esta es una buena oportunidad para las personas que necesitan adquirir nuevos títulos y que no quieren gastar mucho dinero en la compra de nuevos juegos.

En esta oportunidad, los usuarios de consolas PlayStarion 4 y PlayStation 5 podrán acceder a descuentos de hasta el 60% en varios títulos como:

God of War Ragnarok Digital Deluxe Edition

Este es uno de los títulos más aclamados del catálogo de PlayStation, se trata de la continuación del viaje de Kratos por la mitología nórdica en compañía de su hijo. En esta aventura se desarrolla en medio de impresionantes paisajes y desafiantes combates contra todo tipo de criaturas junto a dioses de Asgard.

El juego está disponible para PS4 y PS5 con un 38% de descuento, quedando en USD$49.59 ($200.114 al precio de hoy).

Rise Of The Ronin

The Last Of Us Series

El aclamado título que se desarrolla en un mundo post-apocalíptico que ha sido devastado por una pandemia causada por el hongo mutante Cordyceps también llega con las siguientes rebajas: