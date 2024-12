¡Hey, gamers! Si tienen Xbox Game Pass Ultimate o EA Play, Electronic Arts (EA) tiene un regalito para ustedes y llega justo en estas fechas navideñas.

Hoy, 23 de diciembre, EA está ofreciendo el upgrade a la edición definitiva de Anthem, conocida también como "Legion of Dawn Edition", totalmente gratis para los suscriptores. Sí, leíste bien, pero hay un pequeño "pero": necesitas tener ya el juego base para aprovechar este regalo.

Debes saber: Despide el año horas de diversión: Top 10 mejores indies que debes jugar

¿Qué incluye este upgrade?

Packs de armaduras legendarias de la Legión del Alba: Para que tu personaje esté más guapo que nunca.

Un arma legendaria: Porque todos queremos ser los más poderosos en el juego.

Un accesorio legendario para Comando: Personaliza y mejora tu experiencia.

La banda sonora digital de Anthem: Mete algo de ritmo en tus aventuras.

¿Cómo aprovechar esta oferta de Anthem?

Si ya tienes Anthem en tu biblioteca, simplemente dirígete a la tienda de Xbox, busca el upgrade de "Legion of Dawn Edition" y ahí estará, esperándote para ser reclamado sin costo alguno. Recuerda, esta promoción es solo por hoy, así que no lo pienses mucho y asegúrate de no perder la oportunidad.

Mira además: Los celulares que ya no podrán usar WhatsApp a partir de 2025

Pero, si el upgrade de Anthem no es lo tuyo o ya lo tienes, no te preocupes, porque el calendario de lanzamientos de Xbox para las próximas semanas está lleno de títulos que podrían interesarte. Aquí va un vistazo de lo que se viene: