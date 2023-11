Protege tus datos: Google eliminará muchas cuentas de Gmail el próximo mes

¿Cómo saber si tu cuenta de gmail está en peligro?

Si no has utilizado tu cuenta de Gmail desde noviembre de 2021, es crucial que tomes medidas para evitar su eliminación. Google define una cuenta inactiva como aquella que no ha sido utilizada durante un período de dos años. Las cuentas institucionales no se ven afectadas por esta medida, pero todas las cuentas personales que permanezcan inactivas podrían ser eliminadas.

También te puede interesar: Aitana: la modelo generada por Inteligencia Artificial que gana 10 veces tu sueldo

Recuerda, si utilizas tu cuenta de Gmail para acceder a otros servicios como YouTube, es posible que pierdas el historial de vídeos visitados o creados si esta cuenta se elimina el próximo 1 de diciembre.