Desde su lanzamiento, la Meta IA ha causado un gran revuelo entre los usuarios de WhatsApp. Esta nueva inteligencia artificial, creada por Meta, empresa matriz de WhatsApp, Facebook e Instagram, ha generado tanto entusiasmo como escepticismo. Para algunos, la IA se ha convertido en una herramienta innovadora para responder preguntas cotidianas y generar imágenes. Sin embargo, otros han expresado preocupaciones sobre la privacidad y el control de sus datos personales.

No dejes de leer: Paso a paso para descargar gratis WhatsApp Plus: toma nota

Uno de los principales puntos de controversia es la imposibilidad de desactivar la IA por completo. Aunque Meta presentó esta herramienta como una forma de mejorar la experiencia de los usuarios en sus plataformas, muchos se han cuestionado si el verdadero precio de esta asistencia es una mayor exposición de sus datos y la sensación de ser vigilados. Esta preocupación se ha intensificado desde que Meta IA fue incorporada automáticamente a WhatsApp tras una actualización, sin ofrecer a los usuarios la opción de activar o desactivar la herramienta.

Para quienes prefieren mantener sus conversaciones libres de la presencia de un asistente virtual, existen formas de reducir su visibilidad. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.

¿Qué es Meta IA y por qué ha generado polémica?

Meta IA es un asistente virtual integrado en plataformas como WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram, diseñado para interactuar con los usuarios y responder a sus consultas en tiempo real. Gracias a su capacidad para contestar preguntas, traducir idiomas y generar imágenes con simples comandos, ha sido comparada con herramientas como ChatGPT. No obstante, esta funcionalidad ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad y el control de los datos personales que compartimos en las redes sociales.

Una de las principales críticas a Meta IA es la dificultad para desactivar la herramienta. Aunque pretende mejorar la experiencia del usuario, muchos se sienten incómodos con la constante presencia del asistente en sus conversaciones y con la posibilidad de que sus chats sean analizados por la inteligencia artificial. Además, el hecho de que Meta IA se haya implementado automáticamente en WhatsApp sin solicitar el consentimiento previo de los usuarios ha generado un debate sobre el derecho a elegir si queremos o no contar con este tipo de asistente en nuestras plataformas digitales.

¿Cómo interactuar con Meta IA?

Meta IA es fácilmente reconocible en WhatsApp por un círculo azul que aparece en la parte inferior de la pantalla. Los usuarios pueden iniciar una conversación con el asistente virtual tocando este círculo, buscando "Meta AI" en sus chats o etiquetándolo con @MetaAI en un chat grupal o individual. El asistente está diseñado para responder a preguntas sobre diversos temas, como festividades, recomendaciones de productos o noticias recientes, e incluso puede generar imágenes a partir de instrucciones.

Lee también: La verdad detrás del círculo azul de WhatsApp: ¿De qué se trata?

¿Por qué no se puede desactivar Meta IA por completo?

Meta ha confirmado que no es posible desactivar completamente Meta IA en sus plataformas, incluida WhatsApp. Esto ha causado malestar entre aquellos que preferirían evitar la presencia del asistente en sus conversaciones. A pesar de que Meta IA se añade automáticamente con la actualización de la aplicación, existen algunas formas de reducir su visibilidad.

Cómo desactivar Meta IA en WhatsApp

Aunque no se puede eliminar por completo, aquí te mostramos algunas formas de minimizar su presencia:

Eliminar el chat con Meta IA : si Meta IA está configurada como un contacto independiente en WhatsApp, puedes eliminar el chat y evitar que aparezca en tu lista de conversaciones.

Solicitar la eliminación de Meta IA en chats grupales : si Meta IA ha sido añadida a un grupo, los miembros pueden pedir al administrador que lo elimine de la conversación.

Desactivar el mensaje de bienvenida de Meta IA: puedes desactivar el mensaje de bienvenida que aparece cuando interactúas con Meta IA para reducir su visibilidad.

¿Qué hacer si Meta IA no aparece en tu WhatsApp?

Si no ves la opción para interactuar con Meta IA, puede ser que tu aplicación no esté actualizada o que la función aún no esté disponible en tu región. Meta aún no ha lanzado Meta IA en todos los países, por lo que es posible que no esté activa en algunas zonas.

Meta IA ha llegado para quedarse y ha demostrado ser una herramienta útil para muchos. Sin embargo, su implementación ha generado debates sobre la privacidad y el control de los datos personales. Aunque no se puede desactivar por completo, hay opciones para reducir su presencia y personalizar la interacción con el asistente.

Te podría interesar: Cinco funciones que puedes hacer con Meta AI en Whatsapp, Instagram y Facebook