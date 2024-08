Steel Wool Studios ha vuelto a capturar la atención de los fanáticos de los juegos de terror con el anuncio de su nueva entrega en la saga Five Nights at Freddy’s (FNaF), titulada Secret of the Mimic.

Programado para su lanzamiento en 2025, este juego promete explorar uno de los personajes más misteriosos y terroríficos de la serie: Mimic. Con una narrativa que se remonta a 1979, Secret of the Mimic se posiciona como una precuela que ahondará en los eventos previos de la franquicia, revelando detalles cruciales que podrían redefinir la comprensión de la historia de FNaF.

Un juego que promete ser clave en la saga FNaF Desde su debut, Five Nights at Freddy's ha sido una franquicia que redefinió el género de terror en los videojuegos, y logro capturar la imaginación de millones de jugadores en todo el mundo. Con cada nueva entrega, la saga ha profundizado en su mitología, introduciendo nuevos personajes y tramas que han mantenido a los jugadores intrigados y aterrorizados. Secret of the Mimic parece estar en camino de continuar esta tradición, al tiempo que ofrece una visión más amplia de los orígenes de la franquicia. Puedes leer también: Los juegos más esperados de 2024 y 2025: Lo que debes saber

¿Quién es Mimic? Para aquellos que no están familiarizados, Mimic es un personaje que hizo su primera aparición en las novelas Tales from the Pizzaplex. Este endoesqueleto experimental se destaca por su naturaleza “violenta” y su capacidad de imitar comportamientos humanos. A lo largo de la franquicia, Mimic ha dejado una huella oscura y persistente en la saga, especialmente en la expansión Security Breach: Ruin, donde su presencia fue protagónica. Con esta nueva entrega, los jugadores finalmente tendrán la oportunidad de descubrir el origen de este personaje y cómo llegó a convertirse en la amenaza que es.

¿Dónde se ubica este juego cronológicamente? Lo que hace que Secret of the Mimic sea particularmente intrigante es su ambientación; situado en 1979, el juego se desarrolla en una época anterior a los eventos que los fans de FNaF conocen bien, convirtiéndose así en la primera entrega de la saga si lo organizamos en orden cronológico. Este contexto histórico añade una nueva capa de profundidad a la narrativa, y ofrece la oportunidad de explorar los comienzos de la tecnología y los experimentos que dieron lugar a los horrores que dieron origen a los animatrónicos bien conocidos por los fans. La exploración de estos eventos iniciales podría ofrecer pistas sobre cómo y por qué Mimic fue creado, y cómo su existencia influye en el resto de la saga. También te puede interesar: La influencia de los videojuegos en el cine: un viaje de inspiración y adaptación

Expectativas y posibles revelaciones Los seguidores de la saga FNaF están acostumbrados a las narrativas complejas y llenas de giros inesperados, y Secret of the Mimic no será la excepción. Con su enfoque en el pasado y la promesa de revelar detalles cruciales sobre la historia del Mimic, el juego tiene el potencial de ofrecer respuestas a algunas de las preguntas más persistentes que los fans han tenido durante años. ¿Qué eventos en 1979 llevaron a su creación? ¿Cuál es el verdadero origen de los animatrónicos? Estas son solo algunas de las incógnitas que Secret of the Mimic promete resolver. Además, desde su debut en el mundo del cine, la franquicia obtuvo una nueva fanaticada a causa de su film, y este al ser el primer juego en lanzarse, después de su producción cinematográfica, se espera que tengo un gran alcance en jugabilidad y ventas.