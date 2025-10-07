Este lanzamiento no es solo una presentación de producto, sino una experiencia inmersiva donde la innovación, la inteligencia artificial y la expresión juvenil se encuentran en un solo lugar. Con un diseño iridiscente, cámaras potenciadas por IA y rendimiento optimizado, el OPPO Reno14 5G promete convertirse en el smartphone favorito para capturar cada momento de la fiesta.

OPPO lanza la serie Reno14 con una fiesta única en Bogotá

OPPO eligió Hi, I'm SCI Bogotá como escenario para revelar su nueva serie OPPO Reno14 5G, en un evento que combina creatividad, tecnología y cultura urbana. En lugar de una conferencia de prensa tradicional, la marca organizará una experiencia interactiva para conectar con el público joven y creativo de la capital.

“Este lanzamiento va mucho más allá de presentar un nuevo teléfono; marca el inicio de una etapa distinta para OPPO en Colombia”, afirmó Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia. La compañía busca que su tecnología se sienta auténtica, vibrante y alineada con la energía de una generación que busca destacar.

Party Flash AI: fotos que capturan la energía real de la fiesta

Una de las innovaciones más llamativas del OPPO Reno14 5G es su función Party Flash AI, que transforma la fotografía nocturna. Este sistema separa al sujeto del fondo e ilumina con precisión, conservando los colores intensos del ambiente. El resultado son retratos vivos y llenos de energía, incluso en condiciones de poca luz.

El dispositivo incluye un triple flash inteligente, con un sistema de teleobjetivo 3.5X, antes exclusivo del modelo Pro, y una Livephoto AI que congela el movimiento sin desenfoques. Además, permite compartir fotos animadas directamente en Instagram y TikTok, sin pasos adicionales.

Diseño iridiscente: tecnología que se lleva puesta

El OPPO Glow Iridiscente redefine la estética de los smartphones. Su acabado de 12 capas reflectantes genera un efecto de aurora que cambia con la luz, convirtiendo al teléfono en una pieza de estilo. La versión Blanco Ópalo ofrece una textura suave y aterciopelada, ideal para quienes ven su dispositivo como parte de su outfit.

Más que un teléfono, el Reno14 se presenta como un accesorio expresivo, alineado con las tendencias de moda y con una fuerte identidad visual.

Inteligencia artificial integrada en cada detalle

A diferencia de otros dispositivos, la serie Reno14 no limita la IA a funciones aisladas. Gracias a su colaboración con Google, integra Gemini AI en el núcleo del sistema, conectando herramientas como Notas, Calendario y Reloj. Además, los usuarios recibirán una prueba gratuita de tres meses de Google AI Pro, lo que les permitirá explorar nuevas formas de productividad y creatividad.

Rendimiento y batería diseñados para durar toda la noche

El OPPO Reno14 5G, incorpora un procesador MediaTek Dimensity 8350, con arquitectura de 4 nm, que mejora el rendimiento un 20% y reduce el consumo de energía un 30%. Por su parte, el OPPO Reno14 F 5G utiliza el Snapdragon 6 Gen 1, que ofrece una mejora de CPU del 35% frente a la generación anterior.

Ambos modelos cuentan con batería de 6000 mAh y carga rápida SUPERVOOC™ de 80W, garantizando energía durante toda la noche. Además, su sistema de refrigeración avanzada y la función AI LinkBoost aseguran una conexión estable incluso en lugares con señal débil.

Resistencia IP69: la fiesta sigue, incluso bajo el agua

Con certificación IP69, el OPPO Reno14 5G, eleva la durabilidad a otro nivel, resistiendo salpicaduras, polvo y condiciones extremas. Esto permite grabar videos 4K bajo el agua o capturar momentos en la piscina sin preocupaciones. OPPO apuesta por una experiencia sin límites para los creadores de contenido.

Precio y disponibilidad en Colombia

La serie OPPO Reno14 5G ya está disponible en Colombia en colores Blanco Ópalo y Verde Luminoso, con 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, por un precio de $3.499.900. Se puede adquirir en los principales almacenes de cadena y operadores del país.

El OPPO Reno14 F 5G, estara disponible en azul ópalo y verde luminoso