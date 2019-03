Actualmente una de las mejores fórmulas para proteger una cuenta de Facebook ante un posible hackeo es usar la medida de verificación de dos factores (2FA). Con este recurso, cuando el usuario inicia sesión en dispositivo nuevo, la plataforma le envía un mensaje con un código para ingresar.

Sin embargo, The New York Times, ha revelado que Facebook permite que cualquier persona busque a un usuario mediante su número de teléfono, el mismo que fue suministrado a la plataforma por razones de seguridad.

Después de una ola de críticas en redes sociales, Facebook intentó calmar los ánimos de los usuarios que estaban molestos con esta revelación indicando que “tendría en cuenta los comentarios que sus usuarios han realizado sobre esta configuración”.

De acuerdo con la revista Fast Company, el usuario que desee recuperar parte de su privacidad en Facebook debe ingresar a la configuración de la red social y elegir la opción “Privacidad”. Allí podrá establecer quiénes pueden buscar su perfil a través de su número de telefónico.

For years Facebook claimed the adding a phone number for 2FA was only for security. Now it can be searched and there's no way to disable that. pic.twitter.com/zpYhuwADMS

— Jeremy Burge 🐥🧿 (@jeremyburge) March 1, 2019