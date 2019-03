‘Juego de tronos’ tiene sus propios emojis para Twitter

Las semanas son contadas para que los fanáticos se reencuentren con uno de los proyectos televisivos más famosos del género de ficción hasta el día de hoy. Las expectativas ocupan la mente de millones de personas que cuentan los días para disfrutar del final de la historia creada por George R.R. Martin.

Aunque la serie aún se demora algunos meses en llegar a la parrilla de HBO, las distintas plataformas digitales se unen para hacer más amena la espera y qué mejor forma que con pequeños avances sobre el proyecto y sus personajes.

Por este motivo, Twitter se convirtió en el escenario para plasmar la fuerte fiebre que hay por este tema, creando los únicos y personalizados emoticones sobre cada uno de los protagonistas de ‘Juego de Tronos’.

De acuerdo con un post realizado por la cuenta oficial de la serie, ya se conocen los primeros emojis de Sansa Stark, Daenerys Targaryen, Jon Snow, Jamie Jannister, Cersei lannister, Tyrion Lannister, Arya Stark, entre otros.

The #KingintheNorth is in the lead #ForTheThrone#LadyStark is right behind.

Retweet this Tweet to see who remains in the realm. pic.twitter.com/GQq2Chiscf

— Game of Thrones (@GameOfThrones) February 28, 2019