HONOR lanza el HONOR 90 en Colombia

Como el mejor aliado de los creadores, la nueva serie HONOR 90 combina la mejor cámara de su clase con funciones inteligentes y mucho más.

"En HONOR, nos esforzamos en empoderar a los consumidores de todo el mundo con nuestra tecnología líder para que aprovechen el día y compartan sus buenas vibras a sus seres queridos", declaró George Zhao, CEO de HONOR Device Co, Ltd. "Desde las extraordinarias innovaciones en la cámara y las soluciones de visualización enfocadas en el ser humano, hasta el rapidísimo rendimiento habilitado por el mejor hardware de su clase y nuestro MagicOS inteligente, la HONOR 90 Series creará una gran experiencia para todos los usuarios, en particular para los creadores de contenidos que buscan un socio inteligente y confiable con el cual capturar sus apasionantes vidas".