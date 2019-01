Falla de WhatsApp podría exponer tus chats ante otras personas

WhatsApp es sin duda la principal herramienta de comunicación para miles de personas en todo el mundo y por esta razón la plataforma continuamente está reforzando su seguridad con diferentes medidas, como la implementación del cifrado extremo, una verificación de dos pasos y hasta con la posible llegada del bloqueo de la app con la huella dactilar.

Pese a estas medidas, en la app aún siguen presentándose fallas de seguridad que exponen la intimidad de sus usuarios. Ese fue el caso que evidenció una mujer al descubrir un error que le permitió tener acceso al historial de chats de otro usuario.

Así lo denunció Abby Fuller, desarrolladora de Amazon, quien indicó que al ingresar a WhatsApp con número nuevo de teléfono la popular app cargó todas las conversaciones de otro usuario, quien anteriormente sería el dueño de ese número y que posteriormente la compañía telefónica asignó a otra persona.

De acuerdo con Fuller, pese a que ella usó una SIM totalmente nueva en su iPhone, las conversaciones que aparecieron en la aplicación no estaban cifradas y tampoco fueron restauradas desde un backup en Google Drive o iCloud.

La mujer realizó esta denuncia a través de Twitter, a partir de una serie de trinos en los que expuso la falla de WhatsApp y su preocupación ante la posibilidad de que un extraño pueda tener acceso a sus conversaciones, de la misma manera que ella pudo ver las de un desconocido.

“Hoy inicié sesión en WhatsApp con un nuevo número de teléfono y el historial de mensajes del propietario del número anterior estaba justo ahí, esto no parece correcto”, escribió Abby Fuller en Twitter.

“Y ahora me pregunto: ¿cuántas veces más ha pasado? ¿Quienquiera que tenga mi viejo número tiene ahora MI historial de WhatsApp?”, se preguntó.

“Sí, era un dispositivo nuevo. No, no era de segunda mano. No era una tarjeta SIM usada. Sí, estoy segura de que no eran mis mensajes, o grupos a los que me agregaron. Sí, estaban en texto plano. Estoy segura de que es mi número de teléfono. No se restauraron desde una copia de seguridad”, explicó la mujer.

— Abby Fuller (@abbyfuller) January 11, 2019