Si estás buscando un celular que no te cueste una fortuna, pero que tenga todo lo que necesitas para tu día a día, el Motorola G84 debería estar entre tus opciones. Este smartphone tiene todo lo que te necesitas: una cámara increíble, una batería que aguanta todo el día, un almacenamiento gigante y, lo mejor de todo, ¡un precio que no vas a creer!

¿Por qué el Motorola G84 es el celular que necesitas?

Actualmente, hay un montón de opciones en el mercado, pero si quieres un teléfono con buen rendimiento y a un precio accesible, Motorola tiene la clave con el G84. Este teléfono te da todo lo que buscas sin hacerle un hueco a tu billetera. Además, compite con marcas top como Samsung y Xiaomi, porque ofrece buenas características sin gastar mucho.

Características que lo hacen sobresalir

Lo primero que notarás en el Motorola G84 es su pantalla de 6,55 pulgadas. Es ideal para ver tus series favoritas en Netflix, navegar por TikTok o Instagram, y hasta jugar videojuegos sin que se quede pegado. Pero lo que realmente te va a impresionar es su respuesta táctil de 240 Hz, ideal para jugar Call of Duty o Wild Rift, porque todo se ve más fluido, ¡como si estuvieras jugando en una consola de última generación!

El teléfono es superliviano, con solo 166,8 gramos, por lo que puedes llevarlo en el bolsillo sin que te pese. Y si eres de los que nunca se conforman con lo básico, este teléfono viene con un procesador Snapdragon 695 y 12 GB de RAM. ¿Eso qué significa? Pues que, puedes abrir un montón de apps a la vez, jugar juegos pesados y no sentir que tu celular se queda atrás.

Además, no te preocupes por quedarte sin espacio. Con 256 GB de almacenamiento, tienes más que suficiente para guardar todas tus fotos, videos, apps, stickers ymemes sin que te agobies por falta de espacio.

Cámaras para que tus fotos sean épicas

Si lo tuyo son las fotos y los selfies, el equipo tiene lo suyo. Su cámara trasera de 50 MP es perfecta para sacar fotos nítidas y detalladas, ya sea de día o de noche. La cámara frontal de 16 MP es ideal para esas selfies que quieres compartir en tus redes, con una calidad impresionante, incluso cuando la luz no es tan buena.

Batería que no te dejará tirado

La batería es de 5000mAh, lo que significa que no vas a quedarte sin carga a medio día. Si eres de los que pasa el día pegado al teléfono, no te preocupes, que este celular aguanta el ritmo. Y si te quedas sin batería, no pasa nada, porque la carga rápida de 33W te va a dar pila suficiente en poco tiempo.

A pesar de ser un celular de gama media, es un equipo resistente. Tiene certificación IP54, lo que quiere decir que es resistente al agua y al polvo, así que no te preocupes si se te moja un poco o si se llena de polvo. Y para mayor seguridad, posee con un lector de huellas en la pantalla, lo que hace que desbloquearlo sea mucho más fácil y seguro.

¿Cuánto tiempo te durará?

Si cuidas bien el celular, el Motorola G84 puede durarte tranquilamente entre 3 a 5 años. Claro, todo depende de cómo lo uses, pero el equipo tiene actualizaciones de software aseguradas durante un buen tiempo.

¿Cuánto vale el Motorola G84 en Colombia?

Actualmente, el precio del Motorola G84 no supera el millón de pesos colombianos; de hecho, en algunos comercios del país es posible encontrar el celular por un valor de $899,000. Por lo tanto, es una opción ideal para quienes quieren un teléfono que rinda bien en todo moment