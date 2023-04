El truco para saber si te bloquearon en Instagram: fácil y sin necesidad de otras aplicaciones

Primero debes buscar el nombre de la persona en Instagram y si sabes que aún tiene su cuenta, lo más probable es que lo hayan eliminado y ni cuenta se dio.

Sin embargo, si lo bloquearon hace poco, puede que le siga apareciendo el perfil, pero su perfil no tendrá publicaciones o 'usuario no disponible'.

Ahora bien, existe un truco y es buscar en Google su perfil, sin estar conectado a su Instagram. Por lo cual, si aparece significa que lo han bloqueado.

Por si no lo había notado, cuando entra al perfil aparecerá la opción de seguir. Una vez ingresa con su usuario y ya no se puede, es otra señal de que lo bloquearon. Además, de esta manera no podrá enviarle mensajitos.