Él es Akshan, nuevo campeón de League of Legends

Leyendas del Cosplay: centinelas de la luz 2021

Riot Games invitó a su comunidad de jugadores a que participe en su nuevo concurso “Leyendas del Cosplay: Centinelas de la Luz 2021”, el cual ofrecerá varios premios.

Para participar, es necesario crear un cosplay basado en la historia actual de Centinelas de la Luz; es decir, cualquier variación del universo de Runaterra (League of Legends, LoL: Wild Rift, Legends of Runaterra, y TFT) como Campeones Arruinados, Centinelas de la Luz, o Campeones de la Ruina. También pueden crear una versión de algún campeón que no esté dentro de la historia principal.

Los interesados tendrán desde 3 de julio al 4 de agosto para llenar el formulario y subir su foto.

La evaluación y selección de finalistas se llevará a cabo el 5 de agosto por un jurado experto, y el día 7 del mismo mes se anunciará a los ganadores, con premios que les ayudarán a continuar en esta épica lucha entre la luz y la oscuridad.