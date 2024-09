La industria de los videojuegos ha crecido exponencialmente en los últimos años, y las consolas portátiles han ganado mucha popularidad debido a su versatilidad y comodidad. Entre las opciones disponibles en el mercado, la Nintendo Switch Lite se destaca como una de las consolas más accesibles en términos de precio, sin sacrificar la calidad de juego que caracteriza a Nintendo.

¡La consola Nintendo Switch Lite: Hyrule Edition llegará el 26 de septiembre! Esta edición Nintendo Switch Lite de color dorado inspirada en la saga The Legend of #Zelda incluye una suscripción individual de 12 meses a #NintendoSwitchOnline + Paquete de expansión. pic.twitter.com/HI1O8fBkZb

Versatilidad en el catálogo de juegos

Uno de los grandes atractivos de la Nintendo Switch Lite es que es compatible con prácticamente todos los juegos disponibles para la Nintendo Switch estándar, siempre que estos sean jugables en modo portátil. Esto significa que puedes disfrutar de títulos populares como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Odyssey, y muchos más, sin ninguna limitación. Incluso, si cuentas con amigos que tengan la versión estándar de la consola, puedes conectarte a ellos en partidas multijugador online, lo que amplía aún más las posibilidades de juego.

Sin embargo, algunos juegos que requieren la utilización de los Joy-Con desacoplables, como 1-2-Switch o Ring Fit Adventure, no serán compatibles con la Switch Lite a menos que adquieras unos Joy-Con por separado y los conectes de manera inalámbrica.