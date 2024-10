¿Estás cansado de que Instagram te llene el feed con publicaciones de cuentas que ni siquiera sigues? ¡No estás solo! Muchas personas se sienten frustradas por las constantes sugerencias de contenido que interrumpen su experiencia en la red social.

Seguramente si llegaste a este artículo es porque te has dado cuenta que en tu feed de Instagram han desaparecido las publicaciones de las personas a las que sigues o a tus amigos más cercanos.



Tranquilo, no es que tus amigos hayan desaparecido, y tampoco es un error de la aplicación, es una estrategia de Meta para que estés el mayor tiempo conectado posible a la red social mostrándote más contenido de temas o usuarios que saben son de tu interés y tú no los sigues, desplazando a las cuentas que en realidad sigues.

Por eso te vamos a dar un truco que te ayudará a recuperar en tu feed las publicaciones de tus amigos y cuentas que sigues en Instagram, que podrás configurar de manera muy simple. este es el truco que Instagram no quiere que sepas, es gratuito y fácil de implementar.

Instagram ha transformado la manera en que compartimos y consumimos contenido, pero también ha generado frustración entre muchos usuarios debido a las publicaciones sugeridas. Estas publicaciones, que aparecen entre el contenido de las cuentas que sigues, pueden ser vistas como intrusivas y poco relevantes.

¿Por qué Instagram nos muestra publicaciones sugeridas?

Para entender cómo solucionar este problema, primero debemos comprender por qué ocurre. Instagram utiliza un complejo algoritmo que analiza tu actividad en la plataforma para mostrarte contenido que, según sus cálculos, podría ser de tu interés. Esto incluye publicaciones de cuentas que sigues, pero también de cuentas que no conoces, basadas en tus "me gusta", comentarios y las cuentas que sigues.

En esta guía completa, te enseñaremos paso a paso cómo ocultar las publicaciones sugeridas y disfrutar de un feed personalizado sin distracciones.

¿Por qué aparecen las publicaciones sugeridas? Algoritmo de Instagram: El algoritmo está diseñado para mantenerte enganchado a la plataforma mostrándote contenido que podría ser relevante para ti. Exploración de contenido: Instagram quiere que descubras nuevas cuentas y publicaciones, lo que puede ser útil para algunos usuarios, pero molesto para otros. Pasos para ocultar las publicaciones sugeridas 1. Usar el modo "Siguiendo" Una de las formas más efectivas de reducir las publicaciones sugeridas es cambiar a modo Siguiendo. Este modo te permite ver solo el contenido de las cuentas que sigues, eliminando las sugerencias de otras cuentas. Cómo activar el modo Siguiendo : Abre la aplicación de Instagram. Toca el logo de Instagram en la parte superior. Selecciona "Siguiendo" para ajustar tu feed.

: Este modo no eliminará los anuncios, pero al menos te permitirá disfrutar de un feed más limpio y organizado.