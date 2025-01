Los gadgets portátiles están más de moda que nunca, y si hablamos de proyectores, el Samsung The Freestyle se lleva todas las miradas. Este pequeño pero poderoso dispositivo promete transformar cualquier espacio en un cine improvisado, una pantalla para videojuegos o incluso un lugar para ver memes en grande. Suena bien, ¿verdad? Vamos a desmenuzarlo para que decidas si es el compañero perfecto para tu estilo de vida.

Diseño que entra por los ojos y cabe en tu maleta

Lo primero que notarás del The Freestyle es su diseño compacto y estiloso. Con solo 800 gramos y dimensiones que caben en una mochila, es tan portátil que podrías llevarlo a cualquier parte: desde la sala de tu casa hasta una acampada con amigos. Su base giratoria de 360 grados es pura magia, porque te permite proyectar en paredes, techos o donde quieras, sin complicaciones.

Mira además: Murió Cuevana y Magis TV; llega nueva opción para ver películas y series gratis

El material es resistente y tiene un acabado de goma que no solo se ve cool, sino que también lo hace fácil de manejar sin que se resbale. En serio, este gadget está pensado para acompañarte en cualquier aventura.

Imagen en alta definición: películas, series o TikTok

La calidad de imagen es un punto fuerte del The Freestyle. Con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles) y un rango de proyección de 30 a 100 pulgadas, este proyector es ideal para convertir tu cuarto en una sala de cine. Pero ojo, su brillo de 550 lúmenes significa que funciona mejor en espacios oscuros. Si intentas usarlo bajo la luz del día, puede que pierda algo de impacto.

Aún así, el proyector tiene un algoritmo de color que hace un trabajo decente incluso en superficies no tan ideales, como paredes de colores claros. Imagínate viendo tus videos favoritos de YouTube proyectados en el techo mientras estás en la cama. Es otra experiencia.

Sonido 360 para ponerle ritmo a todo

¡No todo es imagen! El audio también importa, y el The Freestyle no decepciona. Viene con un altavoz de 5 vatios que distribuye el sonido en 360 grados. Perfecto para ver pelis, jugar o simplemente poner tu playlist favorita mientras te relajas. Aunque no sustituye a un sistema de sonido pro, hace un trabajo bastante bueno para su tamaño.

Debes saber: Netflix no está funcionando en tu televisor, así puedes ver tus series favoritas sin instalar la app

Apps y asistentes: todo en uno

Este proyector usa Tizen, el mismo sistema operativo de los televisores Samsung. Esto significa que tienes acceso directo a apps como Netflix, Disney+, Prime Video y más. Además, incluye asistentes de voz como Alexa, Bixby y Google Assistant. Así que puedes controlarlo con comandos de voz sin ni siquiera levantarte del sofá.

En cuanto a conectividad, está equipado con Wi-Fi, Bluetooth 5.2, un puerto micro-HDMI y un USB-C para la alimentación. Lo mejor: puedes duplicar la pantalla de tu celular con AirPlay 2, Tap View o SmartThings. Literalmente, es plug and play.

Súper fácil de usar

Si eres de los que no tienen paciencia para configurar dispositivos, este proyector es para ti. Con enfoque y corrección trapezoidal automática, está listo para usarse en segundos. Solo conéctalo, selecciona lo que quieras proyectar y listo. Incluso si lo pones en una superficie inclinada, ajusta la imagen por sí mismo. Sin drama, sin esfuerzo.

Con un consumo máximo de 50 vatios, el The Freestyle es eficiente y económico. Pronto, Samsung lanzará una batería externa para usarlo en exteriores, lo que lo hará aún más versátil. Imagina llevarlo a una noche de camping y proyectar una maratón de pelis bajo las estrellas. Serías el alma de la reunión.

Precio: ¿Vale la Pena?

El precio del Samsung The Freestyle varía entre cercano a los dos millones de pesos dependiendo de dónde lo compres. No es el más barato, pero lo que ofrece en portabilidad, funciones inteligentes y diseño lo hace destacar frente a la competencia. Si buscas algo funcional, divertido y con estilo, puede ser una buena inversión.

Este proyector es perfecto para quienes quieren llevar su entretenimiento al siguiente nivel sin complicarse la vida. Es ideal para jóvenes que buscan un gadget compacto, moderno y fácil de usar, ya sea para pelis, videojuegos o simplemente para pasar un buen rato con amigos.

Aunque no es el más potente en términos de brillo, su calidad de imagen y sonido, junto con sus funciones inteligentes, lo convierten en un dispositivo muy completo. Si estás buscando algo versátil y lleno de estilo, este proyector podría ser tu nuevo mejor amigo tecnológico.