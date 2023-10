Charlie Brooker, creador de la popular serie 'Black Mirror', pone a prueba la creatividad de la IA y no le teme a que le quite su trabajo.

Charlie Brooker , el creador de la icónica serie " Black Mirror ", no parece tener miedo de que la inteligencia artificial le robe su trabajo. En un reciente evento en SXSW Sydney, Brooker compartió su experiencia al experimentar con Chat GPT , un modelo de IA, para ver si podía crear un escenario de terror para su serie.

Al principio, Brooker confiesa que sintió un poco de miedo cuando las primeras oraciones generadas por la IA parecían prometedoras. Sin embargo, su temor pronto se transformó en aburrimiento a medida que continuaba leyendo. Según Brooker, el problema radica en que la IA actual no puede crear de la misma manera que los seres humanos, sino que simplemente combina elementos y fragmentos de información que encuentra en Internet. En sus propias palabras, "Está pretendiendo ser algo que simplemente no puede llegar a ser. Simplemente, no puede reemplazar a las personas".