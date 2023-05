Survivor: Exparticipantes le cantaron la tabla a ‘El Mago’ y a Aco, ¿están decepcionados? 

Survivor, la isla de los famosos, está en su recta final y los participantes se dicen todas las verdades.

En el capítulo del 24 de mayo, los exparticipantes de Survivor, la isla de los famosos, se sacaron los trapitos al sol. Ellos tuvieron la oportunidad de hablar con los tres finalistas del programa, Camilo; Juan del Mar y Aco Pérez.



En medio de la discusión, Eleider le cuestionaba el juego de Juan del Mar, porque en los últimos días ellos no habían tenido una buena relación. Luego siguió Tania Valencia, quien no dudó en preguntarle a Camilo, qué pasó en los consejos tribales anteriores.



Luego todo empieza a salir a la luz y Leo Cocinero empieza a sospechar que ‘El Mago’ y Aco votaron por él, ¿será cierto? Aunque ninguno de ellos confirmó ni negó lo que había ocurrido. Durante aquel momento tenso, hasta Lina lo contradijo y dijo que Aco iba a votar por ella, pero lo hizo por Juan del Mar.



Luego Federico quiso dar su punto de vista. Allí dijo que los votos de ellos, como jurados, será determinante para saber si Aco y Camilo jugaron bien. Además, dijo que no era de plástico, sino un ser humano, que luchó hasta el final, pero afirmó que todo el tiempo fue leal.



Luego volvió Eleider, quien preguntó un pacto que ellos crearon ‘Espartos’. El ambiente subió de tono al cuestionar qué con ese grupo. Él solo quería respuestas para poder escoger al siguiente eliminado.



“No me vengan a pintar mariposas en el aire, esas cosas ya pasaron”, Eleider a El Mago porque él no iba al grano con el tema. Luego de esto, todos quedaron en silencio. Además, Catú dijo que sintió algo muy fuerte con la tribu ‘Amazonas’ y le dijo a Camilo que lo admiraba demasiado y creó en él, pero se dio cuenta de las cosas.