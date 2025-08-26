Su primer sencillo inédito desde 2022. La canción, ya disponible en todas las plataformas digitales, es el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, que será lanzado en el primer semestre de 2026.

Con una producción íntima y envolvente a cargo del reconocido productor argentino Tweety González (Fito Páez, Soda Stereo), la canción se centra en la búsqueda incesante del amor ideal. Cada instrumento y la voz principal adquieren un protagonismo singular, creando una atmósfera nostálgica que invita a los oyentes a escapar del ruido digital y a reconectar con la esencia de la música.



El sencillo no solo es un viaje emocional, sino también un reflejo del espíritu del nuevo disco. “Loco de Corazón” explora las profundidades de la experiencia humana, resonando con el estilo característico de Superlitio de fusionar rock con otros géneros como la electrónica, la salsa y el bolero.

Pipe Bravo, vocalista de Superlitio, comenta: "‘Loco de Corazón’ trata sobre un personaje que cree en la utopía de encontrar el amor perfecto y, aunque ha intentado y ha perdido, no se rinde. A nivel sonoro, quisimos darle espacio a la voz y a cada instrumento, sin saturar la canción, para que el oyente se sienta transportado a otra época. Este disco es una invitación a escapar del ruido de las redes y las plataformas; es volver a esa sensación de ponerse los audífonos, concentrarse en lo que se está escuchando y disfrutar la música de verdad."