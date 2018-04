Su novio le dijo que tenía “barriga cervecera” y así respondió ella

Resulta habitual que las mujeres se preocupen por un posible aumento de peso a raíz de algún tipo de desorden en el estilo de vida que llevan. Aunque esto puede resultar normal, lo que sí es atípico es que sus parejas pasen a cuestionarlas con crueldad cuando suben de peso.

Así le sucedió a una mujer que decidió hacer públicos los mensajes de texto de su novio acusándola de tener una “barriga cervecera”.

Se trata de Shelby Johnson, de Oregon (Estados Unidos), quien volvió viral la ofensiva conversación que tuvo con su pareja por el aumento de peso.

Todo inició cuando pidió el consejo de los usuarios de esa red social después de que su pareja le criticara que había “estado subiendo de peso“, pese a tener un peso de 54 kilos.

En los mensajes, su novio le advertía que temía encontrarla menos atractiva. “Definitivamente te está saliendo una barriga cervecera, bebé“, escribió para argumentar sus nuevas prevenciones.

I am 120 pounds. I have been for about 5 months.

My partner said this to me. Am I overreacting for feeling hurt by this? I’m at a loss and just can’t even comprehend how someone who claims to love me can say this. pic.twitter.com/JpOrtkSZ4h

— shelbs (@babyyygucci) 30 de marzo de 2018