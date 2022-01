Tráiler de 'Suspicion', nueva serie de suspenso de Apple TV+

Esta serie será estrenada el próximo 4 de febrero de 2022

¿De qué se trata Suspicion?

Uma Thurman encarna a una reconocida empresaria estadounidense, cuyo hijo es secuestrado en un hotel de Nueva York, después del rapto cuatro ciudadanos británicos se convierten en los principales sospechosos al haber estado en el mismo hotel, en noche del plagio. A medida que avanza la investigación se desarrolla un juego del 'gato y ratón' entre las autoridades y los presuntos implicados.

Sin embargo, nadie puede confiar en el otro y mientras no se resuelva el misterio, el culpable se escabulle entre personas inocentes.

¿Cuál es el elenco de la serie?

Además de Thurman, el elenco de 'Suspicion' incluye a Kunal Nayyar ("The Big Bang Theory"), Noah Emmerich ("The Americans"), Georgina Campbell ("Black Mirror"), Elizabeth Henstridge ("Agents of S.H.I.E.L.D."), Tom Rhys-Harries ("White Lines"), Elyes Gabel ("Scorpion") y Angel Coulby ("Dancing on the Edge”).

