Te contamos todo lo que se sabe de la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’

¿Qué nos dice el propio George R. R. Martin sobre la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’?

Después de visionar los dos primeros capítulos en Londres, el aclamado autor comentó en su blog: “Oscuros, sombríos... Harán llorar”. Martin, conocido por su amor por las tragedias y dramas épicos, se mostró impresionado por la profundidad emocional de estos episodios, describiéndolos como poderosos y desgarradores. Su visión nos prepara para un viaje emocional, intenso y cautivador.

¿Habrá tercera y cuarta temporada de ‘La Casa del Dragón’?

No solo se limitó a disfrutar de los avances, sino que Martin también estuvo involucrado en discusiones sobre el futuro de la serie. Se reunió con el equipo de guionistas y el showrunner Ryan Condal para hablar sobre las temporadas 3 y 4, aún no confirmadas por HBO. Según Martin, dos días no fueron suficientes para abordar toda la magnitud de la historia que desean contar, subrayando el vasto terreno que queda por cubrir.

¿Cómo son las locaciones donde graban ‘La Casa del Dragón’?

Además, la visita a los sets de rodaje en Leavesden Studios en Londres dejó a Martin sin palabras. Comparándolos con sus experiencias anteriores en producciones como ‘Juego de Tronos’, describió los sets como “Enormes, espectaculares, tan condenadamente reales que siento como si hubiera atravesado un portal hacia el Poniente medieval".

El entusiasmo y la emoción están en aumento para los aficionados de 'La Casa del Dragón'. Con elogios tan impactantes por parte del creador original y el equipo involucrado, parece que nos espera una segunda temporada que no solo elevará la apuesta, sino que también tocará fibras emocionales profundas de sus espectadores.